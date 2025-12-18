Hay que seguir estudiando

Hace unos días, leí que el productor, presentador y actor Diego De Obaldía decidió retomar sus estudios. Él comentaba que le parecía absurdo que “nos hayan enseñado a dejar de estudiar apenas nos graduamos”.

Es verdad: hay quienes piensan que, tras terminar la escuela o una carrera, ya no necesitan seguir instruyéndose; sin embargo, la realidad es que siempre debemos adquirir nuevos conocimientos. El tiempo pasa, todo se actualiza y las cosas cambian, especialmente con los avances tecnológicos. El conocimiento no ocupa espacio y nos ayuda a ser mejores en todo.