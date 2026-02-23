Hay que cambiar la mentalidad

A pesar de los esfuerzos de quienes integran la industria cinematográfica en Panamá, es lamentable que todavía existan prejuicios sobre la calidad del cine nacional, calificándolo como ‘menos cinematográfico’. Nada más alejado de la realidad.

El país posee historias poderosas que han brillado en festivales de renombre y conquistado categorías muy disputadas, como en los Premios Platino. Es hora de cambiar la mentalidad, darnos la oportunidad de disfrutar de lo propio y apoyar decididamente a esta industria boyante.