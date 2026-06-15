Facilita la cohesión

El arte es una poderosa herramienta de transformación social y cultural que, a menudo, es infravalorada y despojada de la importancia que realmente merece.

Más allá del entretenimiento en escena, ofrece múltiples beneficios como la prevención social, la cohesión comunitaria, el derribo de barreras ideológicas y el desarrollo del pensamiento crítico.

Por ello, es fundamental impulsar y apoyar las iniciativas comunitarias que invitan a los jóvenes a cambiar las calles por clases de música, pintura, danza, teatro, cine o gastronomía.