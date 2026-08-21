Entre la espera y la desigualdad

Visitar los cuartos de urgencias del país, a cualquier hora del día, es como entrar en una dimensión desconocida o vivir una película inmersiva donde todo cambia de forma dramática en cuestión de segundos.

Entre largas horas de espera, la angustia y la urgencia de recibir alivio, emergen historias desgarradoras: personas que, en pleno siglo XXI, no saben leer y deben firmar con su huella dactilar, mujeres con diez hijos o pacientes que peregrinan de centro en centro buscando atención médica. Queda mucho por hacer para mejorar la atención a los pacientes.