El verdadero patriotismo: la solidaridad

Este noviembre, los emblemas patrios adquieren un simbolismo distinto. Tras el sismo del pasado 9 de octubre, la vida de muchos panameños cambió; miles de personas lo perdieron todo, pero jamás la esperanza ni el amor por la patria. Este sentimiento se ha reflejado en todos aquellos que han dejado sus hogares y dedicado su tiempo a llevar donaciones a las áreas afectadas.

Puede que se hayan cancelado los desfiles en muchos sitios; sin embargo, en las comunidades donde sí se llevarán a cabo, estos adquirirán un matiz de profundo homenaje. Como panameños, nos sentimos orgullosos de nuestra nación y demostramos que somos capaces de unirnos para salir adelante ante la adversidad.

Aprovechemos estos días para disfrutar de las delegaciones que se han preparado para transmitir ese fervor patriótico, pero hagámoslo con la plena conciencia de que ser panameño, hoy más que nunca, es tender la mano al vecino, cuidar nuestro territorio y entender que el verdadero amor a la patria se mide en los momentos difíciles: cuando el suelo tiembla, pero la solidaridad se mantiene firme.