El mito de arrojar basura para “cooperar” y proveer empleo a las llamadas “Hormiguitas” es una mentalidad completamente errónea y mediocre que debe ser erradicada.

Esta acción irresponsable contribuye directamente a mantener nuestras calles llenas de desechos. Si esta forma de pensar fuera universal, la ciudad se convertiría rápidamente en un basurero incontrolable.

Debemos superar la ignorancia y asumir nuestra responsabilidad cívica. Si usted consume alimentos o genera cualquier tipo de desecho, busque un cesto de basura. La única contribución válida es mantener limpias y dignas nuestras áreas públicas.