El miedo tiene su público

El cine de terror vive uno de sus mejores momentos y, entre sus protagonistas, los zombis siguen demostrando que tienen vida para rato. Cada vez son más las personas que buscan estas historias y, al mismo tiempo, las productoras parecen entender que hay un público dispuesto a responder. Ahora no solo se trata de estrenarlas; las grandes sagas están llegando con mejores efectos, historias renovadas y apuestas cada vez más ambiciosas. Y aunque las personas saben que habrá sustos, sangre y algún que otro salto en la butaca, siempre aceptan el filme. Porque este género ha demostrado que nunca defrauda.