El impacto de justificar lo indefendible

Es muy común que en las redes se les reste valor a temas importantes y se valide lo que antes era considerado incorrecto. Quienes hacen estos comentarios no se dan cuenta del daño que causan, pues los jóvenes crecen consumiendo este contenido y terminan creyendo esa narrativa.

Todos cometemos errores, pero afirmar que se deben pasar por alto para enfocarse en otras cosas no está bien. Es crucial que las personas se preparen y analicen con detenimiento la labor que realizan, ya que una sola equivocación podría echar a perder el trabajo de varios meses.