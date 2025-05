El “hate” en redes

Esa consigna de “más amor, menos odio en redes” parece que no la han escuchado muchos o no terminan de entenderla, pues en estas plataformas es cuando más acosan, hacen bullying, critican a otros y, si no estás de acuerdo con su posición o ideología, la situación se torna peor.

Es increíble que haya personas que utilicen estas apps para incitar al odio, sin medir las consecuencias.

Necesitamos empezar a revisar el contenido que se comparte, a quién seguimos y cuál es el trasfondo que hay detrás de cada publicación, es la única manera de reducir el “hate”.