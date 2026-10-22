El dolor ajeno no es contenido

La marca personal en redes sociales se pone a prueba cuando llegan las crisis, sobre todo si eres una figura expuesta en el medio. Así como pasó en la pandemia el sismo también deja en evidencia quién ayuda de corazón y quién parece estar más pendiente de la cámara que de la necesidad ajena.

No se trata de ver quién dona más, copiar la iniciativa del vecino o subirse a la ola para no quedarse fuera de la conversación, los llamados “influencers” deben saber que la solidaridad no es una competencia y tienen que respetar el sufrimiento de los afectados.