El desprestigio en redes

La capacidad que tienen algunos para hablar de quienes no conocen es impresionante. En las publicaciones sobre incidentes o personas fallecidas, es común ver a usuarios especulando y brindando supuestos detalles que aseguran son ciertos en los comentarios de redes sociales; incluso, afirman cosas que las autoridades ni siquiera han revelado.

Pienso que esto se salió de control, la gente no debería hablar sin saber y, mucho menos, publicarlo. Hay que practicar la empatía y preguntarse qué pasaría si se tratara de un familiar. ¿Te gustaría que especularan así?