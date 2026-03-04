El debate de la exposición innecesaria

Con el inicio del año escolar, regresó la avalancha de fotos de estudiantes publicadas por padres y familiares en redes sociales, reabriendo el debate sobre la exposición innecesaria de menores.

Hay quienes piensan que basta con tapar la insignia de la escuela para protegerlos; sin embargo, esto no garantiza su seguridad, ya que existen herramientas capaces de revertir ediciones digitales y revelar la imagen original. Lo más recomendable siempre será evitar subir este tipo de contenido, pues nunca se sabe qué depredador sexual está observando al otro lado de la pantalla.