El cine panameño se luce

El cine panameño atraviesa un gran momento. En los últimos años, la producción local ha crecido gracias al trabajo de organizaciones como Asocine, Dicine y el IFF Panamá, entre otras; esto, sumado al ímpetu de cineastas que logran calidad incluso con presupuestos limitados.

Títulos como “Me dicen el Panzer”, “Querido Trópico” y “Espina” ya cosechan éxitos internacionales; mientras que cintas como “Tumbadores”, “Despierta Mamá” y “Plaza Catedral” han destacado en preselecciones de premios de alto nivel. El mayor impulso para nuestra industria es llenar las salas. Hoy, la cita obligada en cartelera es Caja Rápida.