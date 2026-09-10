El cine nacional evoluciona

La evolución del cine panameño es notable. Cada vez llegan a las salas más producciones realizadas por talento local, con una calidad que no tiene nada que envidiar a la de filmes internacionales. Es más, muchas de estas películas son coproducciones con otros países de la región y de Europa.

Ahora solo falta que el público asista al cine y apoye la producción nacional, superando esa vieja percepción de que las cintas locales eran de bajo presupuesto y, por ende, poco atractivas. En estos momentos se encuentra en cartelera “Señales”, una propuesta con un gran mensaje.