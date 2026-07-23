El celular no debe criar

Hace unos días vi a una madre colocar un celular, sujeto con un trípode, frente a su bebé de apenas ocho o nueve meses mientras conversaba en un restaurante. La escena me hizo pensar: ¿Cuándo normalizamos que un bebé necesite una pantalla para estar tranquilo? A esa edad deberían descubrir el mundo con la mirada, los sonidos y la interacción, no con videos.

No se trata de juzgar a los padres, sino de reflexionar. La tecnología puede ayudar, pero nunca debe reemplazar la exploración, el juego y el contacto humano, esenciales para el desarrollo de la niñez.