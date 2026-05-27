Debemos practicar el reciclaje

El reciclaje es un tema pendiente en Panamá. Hay muchas iniciativas que se realizan de forma desinteresada y, muchas veces, las organizaciones trabajan con las uñas y con poco presupuesto.

Aun así, utilizan su ingenio y creatividad para hacer docencia y lograr que más personas se sumen a la cultura de separar sus desechos; sin embargo, hacen falta más campañas de concienciación, especialmente en las escuelas, para que los niños y jóvenes crezcan con una mentalidad diferente. Necesitamos un cambio urgente, pues la basura que cae a nuestros ríos y playas es impresionante.