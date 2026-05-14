Debemos estar orgullosos

Panamá es un país pequeño, pero su biodiversidad y tesoros ocultos son abundantes. Esto se comprueba con la cantidad de investigaciones que realizan cada año científicos nacionales y extranjeros a lo largo del territorio. Ellos efectúan un trabajo minucioso de verificación y comprobación de datos para analizar y develar nuevas especies endémicas del istmo. Aunque para algunos panameños estos triunfos pasan desapercibidos, para el mundo de la ciencia representan logros y descubrimientos importantes; por ello, debemos sentirnos orgullosos.