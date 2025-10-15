Cotilleo sin pesar

Cuidado con la gente aprovechada

Zulema Emanuel
15 de octubre de 2025

El tema de las estafas en el país ha cobrado relevancia en los últimos días gracias a una creadora de contenido, pero pienso que, más allá de crear memes para mofarse, lo que se necesita es aprovechar la atención del público para hacer docencia y evitar que la gente caiga en manos de gente aprovechada.

Todos podemos ser víctimas de los estafadores, pues ellos son hábiles, juegan con las emociones y utilizan la lástima para lograr su objetivo: obtener dinero de los más incautos. Son expertos enredando a las personas; por eso, hay que cuidar a jóvenes y a adultos mayores.

