Crean violencia auditiva

El derecho de las personas al descanso no debe verse vulnerado por quienes desean parrandear. La vida se trata de equilibrios, y hay quienes no entienden que sus derechos terminan donde empiezan los de los demás.

En los barrios es muy común que un vecino se sienta el alma de la fiesta y coloque su equipo de sonido a todo volumen, sin importar que perturba la tranquilidad ajena. En ocasiones, el resto no puede teletrabajar, estudiar ni ver televisión cómodamente porque el ruido es tan alto que se convierte en violencia auditiva. Es, en definitiva, un tema de educación y conciencia.