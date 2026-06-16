Cotilleo sin pesar

Chistes que no dan risa

Chistes que no dan risa
Zulema Emanuel
16 de junio de 2026

En este mundial se ha visto de todo, pero algo que llamó la atención y que se hizo viral fue el gesto de un ingeniero, quien hizo burlas racistas a una aficionada coreana y luego terminó pidiendo disculpas y renunciando a un cargo importante en su país, México, ya que era el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Hay quienes afirman que no era para tanto y que ahora todo ofende; sin embargo, el chiste solo es divertido si todos se ríen: cuando a una de las partes no le parece chistoso, deja de ser humor. Por eso, hay que tener cuidado con nuestras acciones.

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Panamá
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