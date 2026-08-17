Avistamientos responsables

Entre julio y octubre se registra la principal temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico panameño, con el punto más alto de actividad en agosto y septiembre.

El problema es que, durante esos meses, proliferan los recorridos y los tours organizados por operadores que desconocen o deciden ignorar las normas de avistamiento. Hace poco, MiAmbiente compartió un estudio que demuestra que el ruido de las embarcaciones afecta la comunicación entre estos mamíferos marinos. Hay que encontrar un mecanismo para evitar que el turismo interfiera en su proceso natural.