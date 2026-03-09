Aumentan tarifas sin mejorar el servicio

Es increíble cómo las empresas de telefonía e internet en el país aumentan los servicios contratados de forma unilateral, sin consultar ni avisar a los clientes. Lo peor es que el precio sube, pero las intermitencias, la falta de conexión y otras deficiencias se mantienen iguales.

Ni siquiera cumplen con lo estipulado en el contrato y, cuando aplican descuentos por falta de suministro o errores en el sistema, estos resultan irrisorios. Al final, el perjudicado siempre es el usuario; este es un tema que las autoridades deberían analizar con rigor.