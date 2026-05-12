Cotilleo sin pesar

Aplique la regla de los 90 segundos

Aplique la regla de los 90 segundos
Zulema Emanuel
12 de mayo de 2026

El manejo de la ira parece haber llegado a un punto crítico; prueba de ello son las constantes peleas que se difunden a diario en redes.

Para frenar esto, es fundamental aplicar la regla de los 90 segundos de la neuroanatomista Jill Bolte Taylor, quien afirma que una emoción dura solo minuto y medio en el cuerpo.

Por ello, se recomienda respirar, caminar o distraerse para que la intensidad disminuya. Muchas veces actuamos por impulso sin medir las consecuencias; por lo tanto, detenerse a meditar antes de reaccionar es, más que un consejo, una necesidad.

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