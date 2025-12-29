Adoptar, una segunda oportunidad

Es increíble la cantidad de perros y gatos que son abandonados en las calles o rescatados de personas que, en lugar de brindarles cariño y cuidados, los maltratan: los dejan amarrados al sol, sin alimento y los golpean.

Adoptar una mascota es un acto que va más allá de llevar un animal a casa; es una decisión trascendental que debe analizarse con responsabilidad para no causarles más daño.

Al mismo tiempo, esta acción transforma la dinámica familiar y cambia la vida, tanto del animal como de quienes conviven con el nuevo miembro del hogar. Por eso, no compre: adopte.