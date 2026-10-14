A cuidar la salud mental tras el sismo

Con el sismo y sus réplicas, muchas personas se sienten ansiosas, deprimidas, estresadas o con miedo; incluso, se han agravado sus problemas de salud mental, ya que la situación que vive el país es inédita y muy difícil.

Ante esto, lo importante es no quedarse callados, buscar ayuda y exteriorizar las emociones. No crea que debe resolverlo todo solo, pues no es así. Instituciones como el Mides han habilitado la línea 147 para ofrecer apoyo emocional y orientación psicológica. Además, puede agendar citas con especialistas para que lo ayuden a sobrellevar este momento.