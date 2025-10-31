¡A celebrar la patria con orden!

Con la llegada de las fiestas patrias y el esperado fin de semana largo, la alegría y el fervor nacional se toman las calles. Miles de panameños aprovecharán estos días para asistir a los desfiles y disfrutar de actividades recreativas en playas, ríos, piscinas y montañas.

El llamado principal es a honrar a la patria con juicio y orden. Es fundamental que todas las actividades se realicen bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar contratiempos. Recordemos que el exceso es el peor enemigo de la celebración: la clave está en el balance.