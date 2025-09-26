Unos días bajo el agua

Por las razones que sea, problemas heredados de administraciones pasadas, desidia o remodelación en las vías, las calles de la ciudad de Panamá son un desastre cuando lluevo.

Ayer, en plena fecha de los Premios Juventud, se mandó un diluvio, que es parte de la Onda Tropical #32 y lo impresionante es que había poca señalización en las calles de la ciudad, autos dañados, y cero autoridad que dirigiera o intentara impulsar el movimiento vehicular.

Si no resolvemos el problema del alcantarillado y mejoras en las vías, será lo mismo siempre.