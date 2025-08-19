Un país como ningún otro

Escuchaba una conversación de varios señores, por su acento supe que eran de Colombia, los cuales estaban muy contentos de vivir en Panamá. Entre el coloquio, decían no entender por qué los panameños jóvenes y de mediana edad, no pueden disfrutar de sus fiestas en los barrios sin sacar pistolas, armas blancas o formar problemas. Para ellos, lo importante era disfrutar y bailar porque destacaban que este país es muy bonito y te da muchas oportunidades para que se dañen de esa forma. Pensé que realmente no valoramos lo que tenemos.