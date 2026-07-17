Un padre debe luchar hasta el final

Ayer escuché a una madre (que no pasaba de los 35 años) decirle a un profesor por teléfono que no enviaría más a su hijo a la escuela. Le agradeció la llamada, pero le dijo que ya no iba a luchar más con la indisciplina de su hijo y que “viera el papá cómo terminaba el colegio” el muchacho. Se me arrugó el corazón. Creo que los padres deben luchar hasta el final por sus hijos y no lanzarlos a la deriva en un mundo tan difícil, lleno de drogas y pandillas. Ojalá esa madre reflexione; tal vez ese niño solo busca llamar su atención, pidiendo a gritos que lo escuchen.