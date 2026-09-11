Un evento que no se debe repetir

Sanar heridas y ver cómo se construye un mejor país es el deber de todo ciudadano, independientemente de en qué país nazca. Recordar lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Estados Unidos nos enfrenta a la realidad de cómo operan las redes terroristas a nivel global y su capacidad de infiltrarse en el hemisferio occidental. No podemos ver esta situación como algo distante, pues Panamá ya conoció de cerca la tragedia con el atentado de 1994. Que este 11S nos lleve a reflexionar y a estar alertas ante cualquier amenaza.