Al pie del cañón

Tensiones en la bancada Vamos

Lineth Rodríguez
04 de febrero de 2026

Un diputado menos en la bancada de la coalición Vamos. Tras fuertes debates sobre el voto que otorgó el parlamentario del 4-1 Carlos Saldaña a favor del nuevo subcontralor, el resultado de su exequipo no ha sorprendido a muchos, pues la mayoría esperaba la expulsión de Saldaña. Con este son tres diputados menos en un grupo que entró siendo mayoría a la Asamblea Nacional y que ha sido el que más polémicas ha generado en los 19 meses de gobierno. También nos hace preguntarnos, si no es un partido, cómo se mide la independencia.

