Tensiones en la bancada Vamos

Un diputado menos en la bancada de la coalición Vamos. Tras fuertes debates sobre el voto que otorgó el parlamentario del 4-1 Carlos Saldaña a favor del nuevo subcontralor, el resultado de su exequipo no ha sorprendido a muchos, pues la mayoría esperaba la expulsión de Saldaña. Con este son tres diputados menos en un grupo que entró siendo mayoría a la Asamblea Nacional y que ha sido el que más polémicas ha generado en los 19 meses de gobierno. También nos hace preguntarnos, si no es un partido, cómo se mide la independencia.