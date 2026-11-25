En distintos puntos de la ciudad se observa la acumulación de prendas y trapos abandonados en la vía pública, una situación que pasa desapercibida para las autoridades pese al deterioro visual que genera. Un ejemplo evidente ocurre en la rotonda de Hosanna, donde la cerca perimetral próxima al puente permanece cubierta de harapos arrojados sobre el alambrado. Se hace un llamado a las cuadrillas de limpieza urbana para que amplíen sus labores de recolección y atiendan estos focos de insalubridad más allá de los puntos habituales.