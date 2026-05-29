Temporada de virus y resfriados

Con la llegada de mayo, se afianzan los virus y las enfermedades respiratorias como la influenza, los resfriados y otras afecciones típicas de la estación.

Sin embargo, este año también debemos lidiar con el dengue y el sarampión, lo que obliga a redoblar la vigilancia, vacunarse y eliminar los criaderos de mosquitos.

Aunque este llamado pueda sonar reiterativo, es la única manera de evitar complicaciones graves e incluso la muerte. Mientras las autoridades de salud hacen lo propio, la población también debe poner de su parte.