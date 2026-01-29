Al pie del cañón

Tecnología y otras asignaturas

Tecnología y otras asignaturas
Lineth Rodríguez
29 de enero de 2026

La tecnología evoluciona en constante metamorfosis, pero el ser humano persiste en aferrarse a etapas específicas.

Por ejemplo, el auge de redes, webs y aplicaciones ha optimizado tareas, gestando simultáneamente una dependencia; la sociedad prefiere que la innovación, instruida por personas, “piense por ellas” o ejecute procesos íntegros, incluyendo la interacción humana.

Debemos emplear estas herramientas para desafiar los límites de nuestro conocimiento, no para permitir que su automatización nos suma en el letargo intelectual.

Tags:
tecnología
|
Redes sociales
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR