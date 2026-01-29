Tecnología y otras asignaturas

La tecnología evoluciona en constante metamorfosis, pero el ser humano persiste en aferrarse a etapas específicas.

Por ejemplo, el auge de redes, webs y aplicaciones ha optimizado tareas, gestando simultáneamente una dependencia; la sociedad prefiere que la innovación, instruida por personas, “piense por ellas” o ejecute procesos íntegros, incluyendo la interacción humana.

Debemos emplear estas herramientas para desafiar los límites de nuestro conocimiento, no para permitir que su automatización nos suma en el letargo intelectual.