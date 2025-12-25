Que de verdad sea un tiempo de cambio

Hoy, en la Navidad de nuestro señor Jesús, debemos estar conscientes de toda la evolución y cambios por los que hemos atravesado como panameños para saber hacia dónde caminamos y qué es lo que esperamos a futuro para este país. De nada sirve solo criticar si como sociedad mayormente cristiana no nos ponemos manos a la obra; no hay que ser funcionario para servir a la comunidad o al prójimo.Es imperativo bajar la dosis de odio en redes sociales para caminar hacia un futuro más próspero, dejar de calumniar, de señalar a otro sin tener pruebas. La fiscalización de la 'cosa pública' se puede hacer de manera correcta, solo se necesita un poco más de civismo, respeto y de Dios en nuestro corazón.