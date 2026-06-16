Prueba de hermeticidad: el negocio

Probar la hermeticidad en los apartamentos es hoy uno de los negocios más rentables, donde los bomberos participan de forma directa o indirecta. Primero, porque la norma los ubica como el ente regulador de un trámite que cuesta 85 dólares al dueño. Tras esto, llega una empresa X a conectar el gas y arranca la verdadera pérdida de “chen chen”. Las mangueras de estufa, secadora y calentador tienen tarifas distintas, y si el aparato es nuevo, cobran más por el simple hecho de serlo. ¿Qué ley aprobó los precios? ASEP, urge que revisen esto.