Hoy es el primer viernes de Cuaresma, una jornada en la que se llevan a cabo viacrucis para recordar la pasión de Cristo, y de paso es la segunda fecha después del Miércoles de Ceniza que nos llama a hacer esa reflexión interna, intentar enderezar nuestras faltas para ser mejores personas. Mucha gente asegura que no necesita ir a un templo para orar, pero sí es esencial y está en las Sagradas Escrituras. Esta puede ser la época para volver al camino, pensar en cuánto tiempo estuvo alejado, pues Dios espera siempre nuestro regreso.