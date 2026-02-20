Al pie del cañón

Primer viernes de Cuaresma

Lineth Rodríguez
20 de febrero de 2026

Hoy es el primer viernes de Cuaresma, una jornada en la que se llevan a cabo viacrucis para recordar la pasión de Cristo, y de paso es la segunda fecha después del Miércoles de Ceniza que nos llama a hacer esa reflexión interna, intentar enderezar nuestras faltas para ser mejores personas. Mucha gente asegura que no necesita ir a un templo para orar, pero sí es esencial y está en las Sagradas Escrituras. Esta puede ser la época para volver al camino, pensar en cuánto tiempo estuvo alejado, pues Dios espera siempre nuestro regreso.

Cuaresma
Pasión de Cristo
viacrucis
Panamá
