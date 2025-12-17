Presupuestos enfocados

No importa si es poco o mucho, el presupuesto que se le otorgue a los gobiernos locales o a las instituciones gubernamentales, mientras esté invertido en los proyectos de primera necesidad y que beneficien a la mayoría. La buena gestión depende de que las personas que manejan el dinero de cada entidad e institución sean competentes, que escuchen los requerimientos de la población, en lugar de enfocarse en trabajos que a la larga no alcanzarán un verdadero impacto positivo entre los vecinos. Un líder enfocado es un buen líder.