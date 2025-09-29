Por más marca Panamá

Se probó con la ceremonia Premios Juventud que Panamá puede ser el escenario para grandes eventos, con estrellas de talla internacional. Ahora debemos trabajar para lograr más espectáculos de corte mundial y, sobre todo, contagiar a todo el país, no solo a la ciudad. ¿Cómo se hace? De la misma forma en que la alcaldía pensó en llevar tarimas a barrios populares, muchas otras autoridades deben pensar lo propio para sus áreas. Que en Coclé, Chiriquí, Herrera y demás lugares resuene la celebración, porque todos somos Panamá.