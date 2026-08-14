Pandillerismo y asesinatos

La pregunta del millón en estos días: ¿por qué tantas muertes seguidas, tantos jóvenes hallados asesinados a balazos y la mayoría de los disparos en su cabeza o rostro?

Las fuerzas de seguridad informan que muchos son por pandillerismo, disputas territoriales por la venta de droga, pero ¿cómo es que llegamos a estos niveles de cientos de pandillas? ¿Quién se encarga de mantener a la comunidad segura?

La respuesta no debe ser que es una pelea de grupos, porque estos no deberían existir si el orden se impusiera a la mínima sospecha.