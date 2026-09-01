Nuevos partidos políticos, inicia el juego

Si los grupos que buscan convertirse en partidos políticos terminan toda su documentación, pasan los filtros del Tribunal Electoral y logran conseguir sus 45,503 firmas obligatorias para constituirse legalmente, para el 2029 tendríamos alrededor de 20 agrupaciones políticas en Panamá.

Las matemáticas son exactas y todo indica a que al final se darán muchas alianzas, pues ni los partidos con mayor número de adherentes han logrado solos el liderazgo en una elección general. Las cartas se mueven y los protagonistas esperan. Está empezando el juego.