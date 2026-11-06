Noviembre para elevar el orgullo

Este noviembre ha sido diferente. Aunque la tristeza por las pérdidas tras el terremoto sigue presente, nos sentimos profundamente orgullosos de todos los panameños que han puesto su granito de arena para tender la mano a quienes lo perdieron todo. En circunstancias como esta cobra todo el sentido decir tal como dice nuestro himno nacional: “Alcanzamos por fin la victoria, en el campo feliz de la unión”. Hoy nos unimos con un nuevo propósito: lograr que cada hogar, negocio, iglesia o escuela que resultó afectado sea reconstruido lo antes posible.