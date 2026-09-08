Mujeres ganan las carreras, pero...

La reciente graduación de la Udelas en Colón, donde el 80% de la promoción son mujeres, no solo es una cifra que se repite en planteles de educación superior, sino la constante del futuro. Las mujeres demuestran que quieren salir adelante, pero aún no lideran los puestos clave en empresas, salvo en carreras tradicionalmente feminizadas. Sería vital que más mujeres encabecen partidos políticos y presidan organizaciones, logrando esa real igualdad en todos los espacios; reconocemos que hay presencia, pero se necesita más apoyo.