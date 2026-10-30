Al pie del cañón

Muchas propuestas pocas leyes

Muchas propuestas pocas leyes
Lineth Rodríguez
30 de octubre de 2026

Se acaba el año y, con él, un nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional que deja otra vez una larga lista de proyectos en el tintero. Entre ellos figuran las reformas al reglamento interno -una promesa que ya suena a letanía- y las esperadas reformas electorales, iniciativas que se arrastran desde hace varios períodos sin ver la luz. Esperamos que en este cierre de sesiones se logren finiquitar las supuestas “prioridades” y que los meses de receso legislativo sirvan para una profunda reflexión y un acompañamiento real a las comunidades que lo perdieron todo en el sismo y hoy urgen de ayuda.

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