Menú de marzo: cierres

Acostumbrarnos a los cierres no es una opción. Satanizar al Suntracs por sus actos, tampoco. En el punto medio está la negociación. La paralización no es obra de la casualidad. Los motivos que llevan a trancar calles son muchos, pero cuando hablamos de vías centrales, la inacción de la fuerza pública cuesta millones al país. Urge entablar un nuevo mecanismo para liberar avenidas y autopistas de las manifestaciones, sin que ello vulnere el derecho a la protesta. De una guerra sindicato vs. empresarios todos salimos afectados.