Menores de edad en actos delictivos

Lineth Rodríguez
19 de enero de 2026

El número de menores involucrados en delitos como robos y narcotráfico ha crecido de forma alarmante con el paso de los años, según revelan las estadísticas oficiales.

Esta crisis tiene varios responsables: primero, los padres de familia, que han descuidado su rol en la educación y formación de valores; segundo, una comunidad que observa con indiferencia cómo los jóvenes se desvían; y finalmente, políticas de estado que no logran ofrecer alternativas reales de transformación y edificación. Es momento de que nos involucremos en este tema.

