Los robos en los comercios persisten

En los comercios de áreas alejadas a la ciudad persisten los robos y lo peor, cada día se vuelven más violentos. Hace unos días robaron en un comercio en Río Grande, Coclé, de la misma forma que lo hicieron en Don Bosco, con la diferencia que en el segundo caso los policías resultaron ser héroes.

En Panamá Oeste, en San Carlos, los malhechores se introdujeron en mini super, atacaron al dueño, le rompieron la cabeza y hasta entraron en su residencia, a plena orilla de la panamericana. ¿Cuál será la solución ante tanta violencia?