Al pie del cañón

Los policías corren muchos riesgos

Los policías corren muchos riesgos
Lineth Rodríguez
19 de febrero de 2026

No es ninguna gracia el ataque a la autoridad y en este Carnaval, con todo el esfuerzo que puso el Ministerio de Seguridad a través de los diversos estamentos, los policías no escaparon de ser agredidos por personas alcoholizadas y violentas. El tema de Colón debe investigarse, ya que llevarle el arma a un agente tiene que ser castigado. Asimismo, en el área de San Carlos, el cuarto de urgencias recibió a un agente golpeado en todas partes por un grupo de carnavaleros. Estoy segura de que no fueron los únicos; la autoridad debe imponerse ante el abuso.

Tags:
Violencia
|
Carnaval
|
Policía Nacional
|
falta de respeto
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR