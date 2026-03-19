Los perros sin correa

Ver animales sueltos, cual selva urbana, es el pan de cada día en nuestras calles, pese a la obligación de que todo perro circule con correa, sin importar si sus proporciones son las de un ratón. Con el tiempo, la sociedad se ha relajado, escudándose en que su mascota es inofensiva o muy educada; cualquier pretexto es válido para evadir el reglamento. A menudo presenciamos animales abalanzándose sobre transeúntes u otros perros, seguidos de dueños ofreciendo disculpas vacías por incidentes que una simple correa habría evitado por completo.