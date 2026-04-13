Los niños deben ser prioridad

Desde hace semanas mantengo en el tintero el tema de los abusos sexuales a los menores de edad, algunos cometidos por sus propios padres, una situación tan aberrante como deprimente en nuestra sociedad y lo peor, no solo pasa en las comarcas o en Veraguas, las regiones con los indicadores más altos, aquí en la ciudad también.

En Alcalde Díaz, una menor desde que tenía 8 años (2009) era abusada por su padre por nueve años seguidos y no fue hasta ahora que se le dictó sentencia. ¿Cuánto más debe aguantar una criatura?